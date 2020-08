Georgskirche in Höpfigheim Großer Schreck vor zehn Jahren

Steinheim-Höpfigheim - Der Schreck war groß am letzten August-Sonntag vor zehn Jahren. Als die damalige Mesnerin Tamara Saar morgens vor dem Gottesdienst die Georgskirche in Höpfigheim betrat, stellte sie fest, das über Nacht ein Teil der Decke heruntergebrochen war – und zwar genau über der Kanzel und dem Taufbecken. „Nicht auszudenken, was passieren hätte können, wenn das während des Gottesdienstes geschehen wäre“, sagt die aktuelle Mesnerin Christa Gerlich heute. Sie kann sich noch gut an den Tag vor zehn Jahren erinnern.