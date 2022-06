George, Charlotte und Louis Zum ersten Mal fahren sie in der Kutsche mit

Freundlich winkten sie der Menge im Vorbeifahren zu: Zum ersten Mal sind die Kinder von Herzogin Kate und Prinz William in der Kutsche bei der Militärparade „Trooping the Colour“ mitgefahren. Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis saßen mit ihrer Mutter Herzogin Kate und Herzogin Camilla in der Kutsche.