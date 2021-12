Genussmesse in Marbach Wein Lese Tage sind abgesagt

„Wir hätten jetzt mit der Werbung und dem Vorverkauf starten müssen, aber die Alarmstufe kam“, erklärt Kai Keller, der Geschäftsführer der Marbacher Zeitung. Man sei also „kurz vor dem Punkt gewesen, an dem wir in ein betriebswirtschaftliches Risiko hineinschlittern“. Letztlich habe man alles versucht und „gekämpft wie die Löwen“. Aber es sollte nicht sein.