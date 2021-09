Kolumne Genuss-Sache Haftbefehl im Kühlregal

Stuttgart - Echt süß, was sich die Hip-Hopper da ausgedacht haben. Sie können nicht mehr auf Tour gehen, ihre Lieder werden nur gestreamt – womit also Geld verdienen? Gegessen und getrunken wird immer. Der Berliner Rapper Capital Bra hatte 2020 den richtigen Riecher und hat Pizza ins Tiefkühlregal gebracht. Belegt mit Rindersalami, Grillgemüse, Thunfisch oder Sucuk, ein­gepackt in lustige Kartons mit seinem gezeichneten Antlitz. Mehr als eine Million Mal sollen sich die TK-Produkte verkauft haben. Er blieb nicht lange Pizzabäcker, sondern erweiterte das Portfolio um Eistee. Sein Bratee (Geschmacksrichtungen Zitrone, Pfirsich, Melone und Granatapfel) kommt gut an. Also springen andere auf.