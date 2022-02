Gentechnik Dollys Vermächtnis: 25 Jahre nach der Aufregung um Klonschaf

Dolly entstand aus einer am Euter entnommenen Zelle eines sechs Jahre alten Schafs. "Diese Idee, dass man eine Zelle umprogrammieren kann, war einer der treibenden Faktoren der gesamten Stammzellforschung seit Dolly", sagt Whitelaw. Bis dahin kannte man die Fähigkeit, sich in beliebiger Weise weiterzuentwickeln, nur von embryonalen Zellen.

Befürchtungen, das Klonen von Menschen werde sich nicht aufhalten lassen, haben sich als falsch herausgestellt. Doch Whitelaw betont, dass die Debatte darum wichtig war, um die Standards für die Wissenschaft zu etablieren.

Menschliche Klone wurden bislang nicht erschaffen. Andrew Kitchener vom National Museum in Edinburgh, wo die ausgestopfte Dolly inzwischen als Exponat zu sehen ist, glaubt auch nicht, dass damit zu rechnen ist. Es fehle schlicht der praktische Nutzen. Zudem sei das Klonen von Menschen aus ethischen Gründen auf der ganzen Welt verboten. "Ich kann mir einfach keine Umstände ausmalen, in denen sich das ändern sollte", sagt er im dpa-Gespräch.

Klonen von Haustieren

Geklont wird inzwischen vor allem im kommerziellen Bereich. Es geht unter anderem darum, Nutztiere mit besonders begehrten Merkmalen und Eigenschaften zu reproduzieren, beispielsweise bei der Zucht von Renn- oder Polo-Pferden. Whitelaw vergleicht es mit der abergläubischen Angewohnheit eines Hockey-Spielers, der glaubt, nur erfolgreich sein zu können, wenn er immer denselben Schläger benutzt. Manche Menschen lassen ein geliebtes Haustier klonen. Angebote für Klon-Hunde gibt es im Internet für 50.000 US-Dollar (umgerechnet rund 44.000 Euro).

Vielversprechender als das Klonen eines einzelnen Individuums ist für Industrie und Wissenschaft die auch als Genschere bezeichnete Methode Crispr/Cas, mit der das Genom von Zellen präzise verändert werden kann. Mit dieser Technik entwickeln die Forscher am Roslin Institute inzwischen genetisch veränderte Schweine, die resistent gegen Krankheiten wie dem PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome) sind, einer Krankheit, die Atemwege und Geschlechtsorgane der Tiere befällt. Und auch für Menschen verspricht die Methode Hoffnung im Kampf gegen Krankheiten. Beispielsweise wird an Gentherapien für Menschen mit HIV/Aids oder bestimmten Krebsformen gearbeitet.

Um Dolly in ihrer Vitrine im National Museum in Edinburgh ist es ruhig geworden. Allenfalls ihr Name erregt Anstoß, denn der ist eine Anspielung auf die Euterzelle, aus der sie entstand. Offenbar hatte es jemand lustig gefunden, daraus eine Verbindung zu der für ihre große Oberweite bekannte Country-Sängerin Dolly Parton herzustellen. Die Assoziation wird inzwischen als sexistisch kritisiert. Kurator Andrew Kitchener sieht es gelassen: "Der Name ist über seinen Ursprung hinausgewachsen", sagt er.