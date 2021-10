Genossenschaft in Marbach Labag-Fusion ist beschlossen

Marbach - Was sich Anfang des Jahres abzeichnete ist nun Fakt: Die Landwirtschaftliche Absatz- und Bezugsgenossenschaft (Labag) in Marbach fusioniert mit dem Kraichgau Raiffeisen Zentrum (KRZ) in Eppingen und der Bezugs- und Absatzgenossenschaft (BAG) Franken in Bad Friedrichshall. Alle drei Mitgliederversammlungen gaben kürzlich ihr Plazet.