Genkinger-Museum in Marbach Ein neues Kleinod für Kunstfreunde

Erstmals werden Besucher die Arbeiten des 2017 in Münsingen verstorbenen Kreativen am 14. November in Augenschein nehmen können. Ein Ereignis, das normalerweise gebührend gefeiert werden sollte. Doch coronabedingt sah der Freundeskreis Fritz Genkinger um seinen Marbacher Vorsitzenden Manfred Knappe von einer größeren Zeremonie ab. Zunächst jedenfalls. Sollte es die Lage zulassen, wolle man in zwölf Monaten auf das einjährige Bestehen anstoßen und damit quasi die Eröffnungsparty nachholen, vielleicht sogar im Rahmen eines ganzen Quartiersfestes, sagte Manfred Knappe. Das würde sich in der Tat anbieten, befindet sich doch beispielsweise das Tobias-Mayer-Museum gleich um die Ecke. Ein Umstand, der auch in Pandemie-Zeiten von Vorteil sein könnte. Denn Online-Anmeldungen werden für Besucher des Kunsthauses nicht möglich sein. Wer also vom 14. November an im Genkinger-Haus vorbeischauen möchte, muss unter Umständen ein bisschen warten, bis er in diese neuen, heiligen Marbacher Hallen eintreten darf. Um die Abstandsregeln wahren zu können, dürfen sich nämlich maximal 15 bis 20 Personen im Gebäude aufhalten, erklärt Knappe. Und die Zeit bis zum Eintritt kann man sich dann eben mit einem Besuch im ebenso sehenswerten Tobias-Mayer-Museum verkürzen, mit dem sich der Genkinger-Freundeskreis bei den Öffnungszeiten abgestimmt hat.