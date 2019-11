Generaldebatte im Bundestag „Da ist ja ordentlich Leben hier in der Bude“

Berlin - Die vierstündige Generaldebatte am Mittwoch ist der Höhepunkt der abschließenden Beratungen des Bundestags über den Haushalt des nächsten Jahres. Die Opposition nutzte die Aussprache am Mittwoch zu scharfen Angriffen auf die Regierung, manche Koalitionspolitiker antworten nicht weniger zimperlich. FDP-Fraktionschef Christian Lindner stellte zufrieden fest: „Da ist ja ordentlich Leben hier in der Bude.“ Ein Überblick über die Höhepunkte: