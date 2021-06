Gendern, Querdenken und Kryptowährung Studierende und Journalisten starten neues Talk-Format

Stuttgart - Im neuen Video-Format „Der Talk“ sprechen fünf Journalismus-Studierende der Hochschule der Medien (HdM) mit erfahrenen Redakteurinnen und Redakteuren der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten über aktuelle Themen, die unsere Gesellschaft bewegen: Ist Gendern sinnvoll? Was stresst uns am pandemiebedingten Homeoffice-Dasein? Warum ist es für Journalistinnen und Journalisten so herausfordernd, über die Querdenken-Bewegung zu berichten? Ist Bitcoin die Währung der Zukunft und was hat Elon Musk damit zu tun? Und welche gesellschaftlichen Mechanismen stecken hinter sexueller Belästigung von Frauen im öffentlichen Raum?