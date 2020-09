Gender-Reveal-Partys Wenn das Geschlecht des Babys zum Event wird

Stuttgart - Es ist ein umstrittener Trend, der vor allem in den USA ungeahnte Ausmaße annimmt: Bei sogenannten Gender-Reveal-Partys, zu Deutsch Geschlechtsenthüllungsfeiern, offenbaren werdende Eltern das Geschlecht ihrer Kinder auf einer Feier mit Bekannten und Freunden. Die Herangehensweise ist simpel. Von ihren Frauenärzten lassen sich junge Eltern auf einen Zettel schreiben, ob ihr Kind ein Junge oder ein Mädchen wird. Den Zettel schauen sie sich nicht an, sondern geben ihn an Bekannte, mit denen sie wiederum eine Party organisieren.