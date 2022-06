Gemeinsames Album Jeff Beck und Johnny Depp kommen für Konzerte nach Deutschland

Der britische Gitarrist Jeff Beck (77) und US-Schauspieler Johnny Depp (59, „Fluch der Karibik“) bringen ein gemeinsames Album heraus. Es trägt den Titel „18“ und soll am 15. Juli erscheinen, wie es in einer Mitteilung am Freitag hieß. Für zwei Konzerte kommen Beck und Depp auch nach Deutschland: Am 6. Juli nach Offenbach und am 13. Juli zum Tollwood-Festival nach München.