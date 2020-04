Gemeinderat Erdmannhausen hat entschieden Keine Kosten für Kinderbetreuung im April

„Es war schon ein komisches Gefühl, nicht im Sitzungssaal zu sitzen und zu diskutieren, sondern auf die letzten Rückmeldungen zu warten“, so Hannemann weiter. Einige Räte hätten sofort nach Erhalt der Unterlagen per E-Mail vor vierzehn Tagen abgestimmt, andere den üblichen Sitzungstermin abgewartet. Wichtig sei jedoch vor allem, „dass wir Beschlüsse, insbesondere zu den Vergaben, haben, damit die Arbeiten an unseren Großprojekten weitergehen können“, betonte die Bürgermeisterin. Vergeben wurden die Außenanlagen für das Kinderhaus Zwergenland, die Heizungserneuerung und Elektroarbeiten in der Halle auf der Schray mit dem Anschluss ans Zwergenland sowie die Instandsetzungs- und Tiefbauarbeiten für das laufende Jahr.