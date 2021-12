Gemeinden stecken in der Planung Zwei Feuerwehren hoffen auf neue Domizile

Kreuzwegäcker sind möglicher Standort

Was den Standort für ein neues Feuerwehrmagazin anbelangt, so sei das Gebiet Kreuzwegäcker oberhalb des Wellariums eine Option. Aber die Stadt befinde sich in puncto mögliche Flächen in der Prüfungsphase. Der Bürgermeister hält sich allerdings bei der Frage bedeckt, welche Areale man in Betracht zieht. „Über konkrete Standorte kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden“, erklärt Thomas Winterhalter. Es gebe bislang auch keine Beschlüsse dazu, was nach dem Umzug der Feuerwehr mit dem bisherigen Domizil in der Rielingshäuser Straße geschehen soll.