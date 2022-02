Gemeindehalle Kirchberg: Schwere Entscheidung für einen Neubau

Kirchberg - Dass es keine leichte Entscheidung werden würde, was mit der im Jahr 1970 erbauten Gemeindehalle werden soll, hat sich abgezeichnet. Jahrelang war die Frage ohne Ergebnis in Klausurtagungen des Gemeinderats behandelt worden. Und Bürgermeister Frank Hornek erklärte bereits im Vorfeld der Diskussion in der Sitzung am Donnerstag, „dass diese Entscheidung von herausragender Bedeutung weder schwarz noch weiß, weder falsch noch richtig sein wird.“ Es könne auch keine Entscheidungsgrundlage geben, in der eine weitestgehend neu geplante Gemeindehalle einer weitestgehend geplanten Sanierung und Erweiterung der Gemeindehalle gegenübergestellt werden könne.