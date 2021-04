Gemeinde Murr stellt Projekt zurück Der Fitness-Parcours steckt weiter fest

Das Konzept soll laut Bürgermeister langlebig sein

Der Trimm-dich-Parcours ist aber trotz der Einwände keineswegs in Vergessenheit geraten. Der SPD-Rat Said Benali erinnerte in der jüngsten Sitzung an das Vorhaben, das man an anderer Stelle umsetzen wollte. Geeignet wäre aus seiner Sicht ein Standort in der Nähe der Sportanlagen in der Murrer Talaue. Dort könnten sich die Nutzer in einem ähnlichen Rahmen betätigen. Für eine solche Anlage sprach sich auch die Grüne Ellen Mohr-Essig aus: „Die Leute drängen nach draußen und wollen was tun“, sagte sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Generationenplatz sei für Kinder und Senioren geeignet, es fehle etwas für den altersmäßigen „Mittelbau“.