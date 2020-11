Gemeinde Murr kauft System E-Carsharing erobert ländlichen Raum

Stadtmobil hege zudem Bedenken, ob die E-Mobilität nur eine Übergangsform darstelle und in absehbarer Zeit durch die Brennstoffzelle abgelöst werde, erklärt der Stadtmobil-Sprecher Hartlieb. Aktuell problematischer sei aber, überhaupt Standplätze für neue Fahrzeuge zu finden. „Ladesäulen erschweren die Suche.“



Bei der für Murr jetzt vorgesehenen Ladesäule der Firma deer kann sich der Bürgermeister Torsten Bartzsch die Hände reiben. Denn der Preis von 12 000 Euro wird durch eine 40-prozentige Förderung des Landes deutlich gesenkt. Die Gemeinde zahlt außerdem lediglich eine Wartungspauschale von 113 Euro pro Monat – und das mindestens über den gesamten Förderzeitraum von sechs Jahren.

Über den genauen Ort der Säule fiel in der Murrer Ratssitzung am Dienstag noch keine endgültige Entscheidung. Im Gespräch sind der Dorfplatz, die Seitenparkplätze in der Mühlgasse und ein Platz in der Nähe des Kleeblatt-Pflegeheims an der Beethovenstraße oder der Heerstraße.

Ansonsten war der Tenor im Murrer Gemeinderat eindeutig positiv, auch wegen des Beitrags zur Klimawende. Nur der Feuerwehrkommandant Marcus Leibbrandt von den Freien Wählern stimmte dagegen. Er hätte gerne Angebote von anderen Anbietern verglichen. Das habe er zuvor getan, versicherte Torsten Bartzsch.

Starten will man im Frühjahr 2021 – so lange dauern laut Bartzsch Förderantrag und Installation.

Wie funktioniert das E-Carsharing in Murr?

Abwicklung: Die Ladesäule von deer hat zwei Ladepunkte: Einer ist für die Kunden reserviert, der andere für Nutzer eigener E-Mobile. Kunden brauchen eine App. Dort registrieren sie sich mit ihren notwendigen Daten, dann können sie das Fahrzeug für einzelne Stunden oder Tage buchen.

Kosten: Ein Kunde bezahlt für jede Stunde 5,90 Euro. Der Tagestarif beträgt 34,90 Euro. Außerdem fällt eine Grundgebühr an: Jeder Nutzer zahlt 29,90 Euro im Jahr. Es gibt keine Kilometerbegrenzung, also auch keine Kosten pro gefahrenem Kilometer. Die Stromkosten sind bereits in die Preise eingerechnet.

Unternehmen Die deer GmbH ist Anfang 2019 als Tochter der Energie Calw (ENCW) gegründet worden. Sie will das Grundbedürfnis nach flexibler Mobilität auch in Gegenden bedienen, in denen der ÖPNV weniger stark ausgebaut ist. Infos zum Leistungsspektrum unter www.deer-mobility.de.