Gemeinde investiert Murrer Rathaus wird umgebaut

Moderner werden die Büros im Bürger- und Rathaus in Murr. Insgesamt will die Gemeinde rund 500 000 Euro in den Umbau stecken. Ein Teil der geplanten Ausgaben fließt in neue Möbel und in die Renovierung der Büros. Im Zentralen Service im Erdgeschoss ist darüber hinaus ein größerer Eingriff vorgesehen. Die Bürger werden wegen Datenschutzvorgaben nicht mehr an einem Schalter im Flur bedient, sondern in Büros.