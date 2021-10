Gemeinde bietet Infomöglichkeiten Was passiert mit dem Werzalit-Gelände?

Das Werzalit-Areal zu Fuß erkunden

Zudem will die Verwaltung den Bürgern am Samstag, 23. Oktober, die Möglichkeit bieten, von 11 bis 16 Uhr das Gelände bei einer Vor-Ort-Besichtigung zu entdecken. Ohne zeitlichen Druck kann man individuell durch das ehemalige Werzalit-Areal gehen. Zur Veranschaulichung der verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten werden dabei an zentralen Stellen verschiedene Stationen aufgebaut. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Eingang befindet sich an der ehemaligen Pforte. Es gilt die 3-G-Regelung. In diesem Zusammenhang wird um 15 Uhr auch erneut der Siegerentwurf vom verantwortlichen Architekturbüro vor Ort in einer Halle auf dem Gelände vorgestellt. Dort muss jedoch ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.