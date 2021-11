Geldsegen in Marbach Stadt wird im Testament bedacht

Erbschaft ist für Seniorenstift gedacht

Wie allerdings der Bürgermeister Jan Trost hervorhob, geht die Kommune damit auch eine Verpflichtung ein. Denn sowohl das Geld als auch die Erträge aus der derzeit vermieteten 67-Quadratmeter-Wohnung in der Schwabstraße kann die Stadt nicht nach Lust und Laune ausgeben. Der Erlös, so sieht es das Testament von Annita Gailing vor, muss voll und ganz dem Seniorenstift Schillerhöhe überlassen und dort „für den Schutz und die Hilfe für ältere Menschen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit“ verwendet werden, heißt es in der Vorlage zu der Ausschusssitzung. Es gehe darum, etwas zur Verbesserung der Lebenssituation der älteren Herrschaften in dem Haus beizutragen, erläuterte Jan Trost den Räten.