Geldinstitut Commerzbank sieht sich auf Kurs zu Jahresgewinn

Das Management geht weiterhin davon aus, im Gesamtjahr die Erträge - also die gesamten Einnahmen - steigern zu können. Nach neun Monaten summierten sich die Erträge auf 6,36 Milliarden Euro - ein Plus von 3,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2020 hatte das Institut rund 8,2 Milliarden Euro Erträge erzielt. Die harte Kernkapitalquote erwartet der Vorstand im Gesamtjahr bei rund 13,5 Prozent. Diesen Wert hatte der Krisenpuffer Ende September erreicht.

Im zweiten Quartal hatten Kosten für Stellenabbau und Filialschließungen die Commerzbank tief in die roten Zahlen gerissen. Hinzu kam eine Abschreibung in Höhe von 200 Millionen Euro für die abgeblasene Auslagerung der Wertpapierabwicklung. Zudem schmälerten Rückstellungen wegen des Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH) zum Thema Bankgebühren aus dem April das Ergebnis.

Die Karlsruher Richter hatte entschieden, dass Banken bei Änderungen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die Zustimmung der Kunden einholen müssen. Viele Bankkunden können nun einen Teil zu viel gezahlter Gebühren zurückfordern. Die Commerzbank legte unter anderem für mögliche Rückzahlungen im dritten Quartal weitere 33 Millionen Euro zurück, im zweiten Quartal waren es bereits 66 Millionen Euro.

Das Geldhaus, dessen größter Anteilseigner der deutsche Staat ist, hat unter dem seit Januar amtierenden Vorstandschef Knof den Sparkurs verschärft. Gut die Hälfte des angepeilten Abbaus von brutto 10 000 Vollzeitkräften sind nach Angaben der Commerzbank inzwischen geschafft oder vereinbart. Ende September des laufenden Jahres zählte das Institut im In- und Ausland insgesamt 38 432 Vollzeitkräfte. Ihr Filialnetz in Deutschland will die Bank von 790 auf 450 Standorte fast halbieren. 240 Zweigstellen sollen in diesem Jahr dichtmachen, 2022 soll der Filialabbau im Inland abgeschlossen werden. Auch das Auslandsnetz wird ausgedünnt.

Von Arbeitnehmerseite droht der Commerzbank Ungemach: In der ins Stocken geratenen Tarifrunde für die privaten Banken hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Instituts für nächste Woche Mittwoch (10.11.) zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. "Wir wollen die Commerzbank von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen lahmlegen", sagte Verdi-Vertreter Stefan Wittmann, der auch Mitglied des Commerzbank-Aufsichtsrates ist, der "Wirtschaftswoche". Verhandlungsführerin für den Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) ist Commerzbank-Personalchefin Sabine Schmittroth.

© dpa-infocom, dpa:211104-99-859892/4