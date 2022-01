Geldgeber der Stuttgarter Das ist die Jako AG – der neue Investor beim VfB

1989 störte sich Rudi Sprügel, der selbst in einem Sportgeschäft arbeitete, an den langen Lieferzeiten der großen Sportartikelmarken. Also gründete er die Firma Jako, für die er zehn Jahre später den SC Freiburg als erste Erstliga-Fußballmannschaft gewinnen konnte. Im Vorjahr gab der Gründer nun den Vorstandsvorsitz der Jako AG ab – und übergab die Führung seines Unternehmens an ein Quartett, dem auch seine beiden Töchter angehören.