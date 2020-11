Geldautomat in Erligheim sollte gesprengt werden Polizei erschießt mutmaßlichen Bankräuber

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen einer Reihe von Geldautomatensprengungen: In diesem Zusammenhang ist es Donnerstagnacht in Erligheim zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizisten und Tatverdächtigen gekommen, bei dem einer der Diebe erschossen worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei Männer gegen 1.55 Uhr die SB-Bankfiliale in der Bönnigheimer Straße aufgesucht, um dort erneut eine Sprengung durchzuführen. Daraufhin erfolgte der Zugriff durch ein mobiles Einsatzkommando.