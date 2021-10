Geldanlage Was ist ein ETF?

Enthält ein ETF also genau die gleichen Werte wie der jeweilige Index?

In vielen Fällen ist das so – man spricht dann von „voll replizierenden“ ETFs. Daneben gibt es teil-replizierende ETFs. Sie enthalten nur die wichtigsten im Index gelisteten Wertpapiere, die wegen ihres großen Gewichts für die Entwicklung des Gesamtindex entscheidend sind.

Was sind synthetische ETFs?

Hier wird die Wertentwicklung des Index künstlich nachgebildet. Die Fondsgesellschaft kann die Kundengelder in diesem Fall in einen Korb von Wertpapieren investieren, dessen Zusammensetzung mit dem abzubildenden Index wenig bis nichts zu tun hat. Um dennoch die Wertentwicklung dieses Index nachzuvollziehen, schließt die Fondsgesellschaft eine Tauschvereinbarung, genannt Swap, mit einem anderen Finanzinstitut. An diesen Partner zahlt sie die Erträge, die sie mit ihrem Wertpapierkorb erzielt. Der Swap-Partner zahlt ihr dafür die Beträge, die der Wertentwicklung des Index entsprechen. Es gibt auch kompliziertere Konstruktionen mit drei Parteien. Synthetische ETFs werden in der Regel aufgesetzt, wenn die eigentlich im abzubildenden Index enthaltenen Wertpapiere schwer zu bekommen sind – etwa Aktien aus bestimmten Schwellen- oder Entwicklungsländern.

Kann ich über einen ETF nur in Aktien investieren?

Nein. Genau wie mit anderen Investmentfonds ist es auch mithilfe von ETFs möglich, Geld in Anleihen oder Wertpapieren anzulegen, die an Preisentwicklungen von Rohstoffen gekoppelt sind. Ein Unterschied besteht allerdings bei Immobilien: Während offene Immobilienfonds direkt in Bauprojekte, Mietshäuser oder Bürogebäude investieren, geht es bei Immobilien-ETFs um Investitionen in Aktien von Immobilienkonzernen.