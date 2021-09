Geld für Künstlerschaft Neue Stipendien für frischen Wind

Stuttgart - Das Publikum mag noch verhalten auf das Kulturangebot reagieren, Künstlerinnen und Künstlern können in den nächsten Wochen trotzdem neue Projekte in Angriff nehmen – dank mehrerer Stipendien, die ausgeschrieben wurden. Damit auch unter Corona-Bedingungen weiterhin produziert wird, hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ein Stipendium aufgelegt für Kulturschaffende aller Sparten. Es ist mit 3500 Euro dotiert und richtet sich an Künstler, die hauptberuflich tätig sind. Sie können sich bis zum 13. Oktober bewerben unter https://mwk-kunstfoerderung.de/stipendien. Dass der Bedarf groß ist, hat schon die erste Auflage des Stipendiums bewiesen: Im Juni wurden in einer ersten Runde 1930 Stipendien vergeben und künstlerische Vorhaben in Höhe von rund sieben Millionen Euro initiiert.