Gelber Himmel über dem Bottwartal Staub aus der Sahara sorgt für Wetterphänomen

Dass Staub aus der Sahara den Weg nach Mitteleuropa findet, ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich, erklärt Yannick Garbe weiter. Meistens bekommen wir davon aber nur wenig mit, denn "in dieser Ausprägung ist der gelbe Himmel bei uns eher selten zu sehen". Aufgrund der tiefstehenden Sonne und einer hohen Luftfeuchtigkeit bekamen aber auch die Menschen im Bottwartal diesmal das Wetterphänomen in seiner vollen Pracht zu sehen.