Gelb-rot für Dortmunds Dahoud Ex-Referee: Reklamieren der Profis ist "widerwärtig"

Der frühere DFB- und FIFA-Referee griff in seiner Kolumne in der "Bild am Sonntag" auch Fußballprofis für ähnliches Verhalten an. "Ich sage es ganz offen: Ich kann diese Art nicht ab. Dieses Reklamieren, diese Theatralik, diese Schauspielerei - widerwärtig finde ich das", schrieb Kinhöfer.