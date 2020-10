Geiger David Garrett: Wir Künstler müssen den Experten vertrauen

Sein neues Album "Alive" (also: "lebendig") solle die Hörer in der Corona-Krise aufmuntern. "Musik ist für mich etwas, das Spaß macht. Man kann sie in Gemeinschaft genießen, aber eben auch alleine", sagte Garrett. "Ich will mit meinen Stücken so ein bisschen Lebensfreude für den Moment schaffen. Das gilt immer, aber in dieser für viele von uns sehr schwierigen und schwermütigen Situation gilt es erst recht."