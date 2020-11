Gehaltsobergrenze Werder-Aufsichtsratschef Bode für Diskussion über Salary Cap

In diesem Zusammenhang sei er ein Freund davon, "die Möglichkeit einzuräumen, über eine hart definierte Grenze hinausgehen zu dürfen - wenn man dafür dann eine Art Abgabe zahlt", sagte Bode. "Die sollte dann nicht direkt an andere Vereine, sondern vielleicht eher in einen Krisenfonds oder in soziales Engagement der Liga gehen."