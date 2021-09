Im Tarifkonflikt sind die Fronten zwischen Bahn-Management und Gewerkschaft verhärtet. Neben der Höhe einer möglichen Corona-Prämie stehen vor allem die Gehaltserhöhungen im Fokus: So will die Bahn die Löhne und Gehälter wie von der GDL gefordert um 3,2 Prozent anheben – allerdings mit einer viel längeren Laufzeit, als von der GDL postuliert. Doch um wie viel Geld geht es im Tarifkonflikt eigentlich? Was verdient ein Lokführer überhaupt?