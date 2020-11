Gegner des VfB Stuttgart So denkt man beim VfB über Eintracht Frankfurt

Stuttgart - Fredi Bobic hat die Geschichte des VfB Stuttgart über viele Jahre mitgeprägt. Entsprechend spannend wird seine kurzzeitige Rückkehr in die alte Heimat am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky). Dann ist Eintracht Frankfurt mal wieder beim starken Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga zu Gast – mit Bobic als Sportvorstand und Baumeister eines nun schon mehrere Jahre währenden Erfolgsprojekts.