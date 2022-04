Gegner des VfB Stuttgart Das ist die Personalsituation bei Hertha BSC

Hertha BSC geht in der Vorbereitung auf das nächste Schlüsselspiel im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga behutsam vor. Vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zum Abschluss des 31. Spieltages am Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) setzten Lucas Tousart, Dedryck Boyata und Prince Boateng mit dem Mannschaftstraining aus und „trainierten am Vormittag aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mit ihren Teamkollegen“, wie der Verein am Donnerstag auf seiner Webseite mitteilte.