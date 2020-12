Gegenkandidat für Bürgermeister Jan Trost Timo Jung geht ins Rennen

Der gebürtige Ravensburger habe schon länger einen Blick auf die Schillerstadt geworfen: „Seit meinem Studium in Ludwigsburg fühle ich mich in der Region sehr wohl. Meine Partnerin und ich kennen Marbach von vielen Besuchen. Wir möchten hier heimisch werden.“ Wenn er gewählt wird, möchten die beiden so schnell wie möglich in die Stadt ziehen. Timo Jung will als möglicher Bürgermeister eine offene Kommunikation mit dem Gemeinderat, dem Ortschaftsrat, den städtischen Mitarbeiterinnen, sowie allen Bürgern pflegen: „Ich werde offen sein für alle und für Transparenz sorgen. Ich möchte die Menschen bei Entscheidungen einbeziehen und das Interesse am kommunalen Gemeinwesen fördern.“