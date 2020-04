«Nicht zu verantworten» Maas: Keine "normale Urlaubssaison" in diesem Sommer möglich

Fußball während der Corona-Krise

So läuft das Training des VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart versucht, sich für die mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Form zu bringen – so gut das eben geht, wenn kein Mannschaftstraining erlaubt ist. In unserer Bildergalerie sehen Sie die Übungsformen in Kleingruppen.