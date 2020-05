Innerer Schweinehund Mit Stupsern die Psyche austricksen

Nicht zu viel vornehmen!

Wie es dazu kommt, dass der innere Schweinehund immer wieder die Kontrolle übernimmt? Schuld ist meist mangelnde Disziplin: Man drängt dabei Unliebsames lieber in den Hintergrund. Manche überfordern sich aber auch mit zu vielen guten Vorsätzen. Doch man kann sich mit kleinen Tricks zu mehr Disziplin verhelfen: in dem man sich im sogenannten Self-Nudging übt. Nudge ist Englisch und bedeutet übersetzt Stupser. Man gibt sich also kleine Stupser, um sich auf die Sprünge zu helfen.