Gegen Braunkohletagebau Greenpeace-Aktivisten protestieren an NRW-Staatskanzlei

Düsseldorf - Mit einer Kletteraktion an der Düsseldorfer Staatskanzlei haben Greenpeace-Aktivisten am Donnerstag gegen den Braunkohletagebau Garzweiler II demonstriert und der Landesregierung „Klientelpolitik“ zugunsten des Tagebaubetreibers RWE vorgeworfen. Die 20 Aktivisten befestigten an der Fassade des Gebäudes am Düsseldorfer Rheinufer ein Banner mit der Aufschrift „Staatskanzlei NRWE: Klima verheizt, Heimat zerstört“, wie Greenpeace mitteilte.