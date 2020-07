„Gefragt – Gejagt“ in der ARD Quizvulkan gegen Ex-Tennisgott

In der Folgezeit haben ARD und ZDF viele Versuche unternommen, dem RTL-„Millionär“ etwas entgegen zu setzen, was sich nicht gleich in der ersten Sendeminute als plumpes Plagiat entpuppt. Das Erste hat dabei im Vorabendprogramm mit zwei Formaten eine solide Fangemeinde aufbauen können: Bei „Wer weiß denn sowas“ kümmert sich der Moderator Kai Pflaume mit seinen Rateteamchefs Bernhard Hoecker und Elton um vertracktes Detailwissen aus Alltag und Leben („Warum raten Köche davon ab, Öl ins Nudelwasser zu geben?“ oder „Welche architektonische Besonderheit weist das Kolosseum in Rom auf, an der sich Fußballstadien heute noch orientieren?“). Dagegen orientiert sich „Gefragt – Gejagt“ unter Leitung des Sportmoderators Alexander Bommes am Kanon fortgeschrittener Allgemeinbildung („Wie viele Räder hat ein Fahrrad mit Stützrädern?“ oder „Muhammad Nagib war der erste Präsident welches Landes?“).