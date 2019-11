„Der Unfall war für uns nochmal mehr Anlass für die Aktion, mit der wir Autofahrer sensibilisieren wollen, dass unsere Kinder sicher in die Schule kommen“, erklärte Bettina Wendel. Sie wolle keines ihrer vier Kinder, die in Schule und Kindergarten gehen, „im Krankenhaus oder noch schlimmer im Leichenschauhaus besuchen“. Bürgermeister Klaus Warthon, der die Aktion unterstützte, machte sich vor Ort ein Bild. Die Abschrankung an dem Fußgängerüberweg weiter unten solle seines Wissens jetzt am Wochenende entfernt werden, hatte Warthon am Mittwoch den Gemeinderat informiert, bei dem das Thema ebenfalls zur Sprache gekommen war.