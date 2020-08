Gefahr im Wald bei Untergruppenbach Reißnägel auf Trail verteilt

Radfahrer in den Wäldern sind einigen Menschen derzeit ein Dorn im Auge. Unbekannte haben wohl ihrem Ärger nun in Untergruppenbach Luft gemacht, indem sie auf einem Waldweg zwischen der Gemeinde und dem Heilbronner Stadtwald Reißnägel verteilt haben. Dies muss in der Zeit vor Sonntagabend passiert sein. Die Strecke nahe der Waldheide wird unter anderem als Trailweg genutzt. Die Polizei bittet daher Personen, die in dem Bereich um den "Fuggerweg" unterwegs sind, nun besonders auf ihren Weg zu achten.