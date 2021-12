Gefäßgesundheit in der Pandemie Mehr Embolien, höhere Sterblichkeit

Zunahme der Fälle um 15 Prozent

Verglichen wurden Behandlungsdaten aller Patientinnen und Patienten, die in den ersten beiden Pandemiewellen mit lebensbedrohlichen Gefäßproblemen als Notfälle in Kliniken eingeliefert wurden – insgesamt etwa 64 000 Barmer-Versichertenfälle. Lungenembolien stiegen von etwa 9,9 pro 100 000 Fälle während der ersten Welle auf 15,3 während der zweiten, intensiveren Pandemiewelle. „Das entspricht einer Zunahme um 15 Prozent“, berichtet Christian-Alexander Behrendt, Leiter der Forschungsgruppe GermanVasc an der Klinik und Poliklinik für Gefäßmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Etwa 15 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Lungenembolien waren Sars-CoV-2 positiv.