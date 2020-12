Gefälschte E-Mails im Landkreis im Umlauf Bankdaten und TANs abgegriffen

Der erste Fall ist am Samstagnachmittag in Ditzingen bekannt geworden. Ein unbekannter Täter hatte zwischen 14 und 16 Uhr eine 85-Jährige zunächst per E-Mail kontaktiert und war so an deren Personal- und Bankdaten gelangt. Dem schloss sich ein Telefonat an, bei dem die Frau dazu aufgefordert wurde, mehrfach TANs zu generieren und dem Unbekannten zu übermitteln. Nachdem die 85-Jährige dem nachgekommen war, musste sie feststellen, dass ein hoher fünfstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht worden war.