Gefährliches Überholmanöver bei Gronau Polizei sucht Motorradfahrer

Der Unbekannte, dessen BMW schwarz ist, vermutlich aus der 1-er Reihe stammt und an dem sich Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) befinden, sei nach der Kurve auch nach rechts in den Straßengraben abgekommen. Von dort fuhr er allerdings wieder weiter in Richtung Gronau. Der Zeuge wendete im Anschluss, um nach dem Motorradfahrer zu sehen. Dieser war jedoch ebenfalls weitergefahren. Das Polizeirevier Marbach bittet diesen sowie etwaige weitere Zeugen sich unter 07144/9000 zu melden.