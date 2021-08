Gefährlicher Farbstoff Titandioxid – in diesen Produkten steckt der krebsverdächtige Stoff

Was ist Titandioxid und wo ist es eingesetzt?

Titandioxid ist grundsätzlich ein Farbstoff mit großer Deckkraft. Er ist weiterhin als Lebensmittelzusatzstoff unter dem Namen „E 171“ zugelassen. Oft kommt es als Farbpigment in Süßigkeiten, Hustenbonbons und vor allem Kaugummis vor, um Dragees mit einem Weiß zu überziehen. Ebenso wir er als Überzug in zahlreichen Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Sogar in Fertigsaucen und Käse wird mit Titandioxid gearbeitet. Wer den Inhaltsstoff „CI 77891“ in Kosmetikprodukten wie Zahnpasta entdeckt, ist im Besitz eines titandioxidhaltigen Produkts. Auch in Sonnencreme wird das Weißpigment eingesetzt. Ansonsten ist Titandioxid in Lacken, Wandfarbe und Druckerfarbe enthalten.