Gefährliche Körperverletzung in Asperg Frau wird von Jugendlichem geschlagen

Asperg - Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Asperg gegen noch unbekannte Mitglieder einer etwa zehn- bis zwölfköpfigen Gruppe Jugendlicher. Zwei der jungen Leute sollen am Freitagabend auf den Asperger Buckel an der Südlichen Alleenstraße gegenüber einer 24-Jährigem und ihrem 23-jährigen Begleiter gewalttätig geworden sein.