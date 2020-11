Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag Prinz Charles legt Kranz an Neuer Wache in Berlin nieder

Die handschriftliche Botschaft auf einer Karte am Kranz von Prinz Charles lautete: „In everlasting remembrance of all victims of conflict and tyranny. Charles.“ („In ewiger Erinnerung an alle Opfer von Konflikten und Tyrannei. Charles.“) Begleitet wurde der Thronfolger von seiner Ehefrau Herzogin Camilla. Zuvor hatten Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender Charles und Camilla im Schloss Bellevue zu einem Gespräch empfangen.