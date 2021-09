Gedenkstein Vor 20 Jahren verschwunden: Fall Pascal treibt bis heute um

Ein damaliger Freund von Pascal, dessen sehr persönliche Sätze auf dem Gedenkstein zu lesen sind, wird am Donnerstag ab 15.00 Uhr einen Gedenkstream (https://20-jahre-pascal.bernhard-mueller-saar.de/) schalten. Nach Minuten des Gedenkens an Pascal werde es Zeit für Fragen und zum Reden geben, sagte er. Für ihn sei der September wegen der Erinnerung an seinen Freund jedes Jahr schlimm. "Der Tag des Verschwindens ist aber immer ganz besonders schlimm für mich."

Pastor Hans-Georg Müller sagte, er plane an diesem Sonntag nach dem Gottesdienst eine kleine Prozession mit den Gemeindemitgliedern zur Stele. Man werde dann dort beten, Kerzen aufstellen und "allen Opfern von Gewalt und Missbrauch gedenken, in besonderer Weise auch Pascal". Es brauche einen solchen Ort der Erinnerung. "Ich bin froh, dass das Ganze einen Platz in der Gesellschaft gefunden hat."

