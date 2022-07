Gedenken Empörung über Zerstörung von Erinnerungsbäumen für KZ-Opfer

Die Lagergemeinschaf erwartet nun Initiativen in der Region, um die Erinnerungszeichen wieder zu setzen. Thüringens Ministerpräsident Ramelow kündigte im Kurznachrichtendienst Twitter an, er werde sich an der Neupflanzung von Bäumen beteiligen. Ramelow schrieb: "Wenn Bäume abgesägt werden, weil man die Erinnerung an die Gräueltaten auslöschen will, dann begeht man die Tat erneut." Das sage viel über die Haltung der Täter. Hass und Hetze würden Herzen zerstören.