Geburtsklinik in Halle Blutproben von Neugeborenen manipuliert

Halle - In einer Klinik in Halle sind Blutproben von Neugeborenen verfälscht worden - möglicherweise über Jahre hinweg. Bei einer Laboruntersuchung in Magdeburg sei am 5. Oktober festgestellt worden, dass es sich bei drei der eingereichten Proben aus der Geburts- und der Kindermedizin der Klinik nicht um das Blut von Säuglingen, sondern von Erwachsenen handelte, teilte das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara am Dienstag in Halle mit. Die Laborbefunde wiesen demnach sehr wenig fetales Hämoglobin, also roten Blutfarbstoff eines Un- oder Neugeborenen, auf. Eine in der Klinik beschäftigte Person soll einem Brief des Direktoriums zufolge für die Manipulationen verantwortlich sein.