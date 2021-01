Geburt in Augsburg Kleine Sensation – Mutter gebärt Vierlinge

Augsburg - Im Universitätsklinikum Augsburg sind sehr seltene Vierlinge zur Welt gekommen. Die vier Jungen erblickten bereits im November, zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin, per Kaiserschnitt das Licht der Welt, wie das Uniklinikum am Donnerstag mitteilte. Die Babys mit einem Geburtsgewicht von jeweils mehr als 1300 Gramm sind gesund und atmeten von Anfang an selbstständig.