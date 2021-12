Gebühren in Marbach Preis für Abwasser steigt deutlich

Stadtrat hält Systematik für ungerecht

Man darf jedoch erwarten, dass Hendrik Lüdke von Puls wie in beiden Ausschüssen wieder gegen die Neukalkulation votieren wird. Ihm schmeckt unter anderem nicht, dass der Anteil für die Straßenentwässerung, der in Marbach rund 320 000 Euro beträgt, aus dem städtischen Etat beglichen werden muss – und damit quasi von jedem Steuerzahler. „Da bauen wir Straßen, damit Autos überhaupt fahren können, und die dadurch verursachten Kosten werden unter anderem in der Form sozialisiert, dass jeder Haushalt, ob Autobesitzer oder nicht, über die kommunalen Steuern Autofahrer subventioniert“, ärgerte er sich. Gerechter wäre es aus seiner Sicht, „wenn dieser Straßenentwässerungsanteil nur von Autobesitzern bezahlt werden muss, am besten noch pro gefahrenem Kilometer“, sagte Lüdke. Er könnte sich alternativ auch vorstellen, jedem Autobesitzer rund 30 Euro pro Fahrzeug aufzubrummen. Das, so Lüdke, würde den städtischen Säckel entlasten und die Haushalte, die wenig Auto fahren oder ganz darauf verzichten, „müssten diese Situation nicht mittragen“. Insofern würde er sich wünschen, dass den Kommunen das Recht eingeräumt wird, „jeden Autobesitzer anteilmäßig zu belasten“.