Gebühren in Marbach Kinderbetreuung wird teurer

Einen anderen Ansatz präferieren derzeit die Grünen, zu dem aber auch noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde. Die Fraktion würde sich wünschen, einkommensabhängige Tarife einzuführen. Grünen-Vertreterin Susanne Wichmann verwies auf die Stadt Ditzingen, wo nach diesem Prinzip bei der Ganztagesbetreuung bereits verfahren werde. „Es wäre unseres Erachtens ein guter Kompromiss, wenn die Gebühr für die Halbtagesgruppen nach der bisher üblichen familienbezogenen Sozialstaffelung erfolgt und für die Ganztagsgruppen einkommensabhängige Gebühren erhoben werden“, erklärte Wichmann.

Referent soll Modell vorstellen

Franziska Wunschik kündigt an, dass man sich auch mit dieser Idee gründlich auseinander setzen werde. Es gebe jedes Jahr ein Treffen mit den kirchlichen und freien Trägern der Einrichtungen in Marbach, mit denen man sich in puncto Preisgestaltung abstimme. Bei der Gelegenheit werde man das nächste Mal einen Vertreter aus Ditzingen einladen, der berichten kann, wie das Modell in der Praxis funktioniert. „Auf der Basis kann man dann eine Entscheidung treffen“, sagt Wunschik.

Der Wunsch der Eltern

Schreiben

In einem Schreiben an die Stadtverwaltung hat Melanie Oertel, Sprecherin des Gesamtelternbeirats der Marbacher Kinderbetreuungseinrichtungen, darauf hingewiesen, dass sowohl bei den Krippen- als auch den Kindergartenplätzen eine „stolze Erhöhung“ von jeweils um die fünf Prozent geplant sei. „Um beiden Seiten gerecht zu werden, schlagen wir vor, dass die im letzten Jahr ausgesetzte Erhöhung in diesem Jahr zur Hälfte berücksichtigt wird, die andere Hälfte soll dann im nächsten Jahr berücksichtigt werden. Die Erhöhung ist zur Deckung der Kosten notwendig, jedoch sollte diese wie von uns vorgeschlagen verträglicher gestaltet werden“, erklärt sie.

Argumente

Oertel macht in dem Schreiben darauf aufmerksam, dass die Eltern schon durch den Mangel an Erzieherinnen gebeutelt seien. Das Betreuungsangebot werde deshalb gekürzt, was Mütter und Väter vor Herausforderungen stelle. „Überstunden sind kaum mehr vorhanden, Urlaubstage werden für die Abdeckung der Schließtage benötigt“, erläutert sie, fand aber dennoch mit ihrem Wunsch nach einer Splittung der im vergangenen Jahr ausgesetzten und nun nachzuholenden Erhöhung auf zwei Margen kein Gehör.